New York, Bolsonaro costretto a mangiare in piedi fuori da un locale perché non vaccinato

Il presidente brasiliano è stato fotografato nell’atto di mangiare una pizza, in piedi, fuori da un locale, prima dell'incontro dell’Assemblea generale delle... 21.09.2021, Sputnik Italia

mondo

onu

brasile

jair bolsonaro

Il Capo di Stato brasiliano, Jair Bolsonaro, arrivato lunedì a New York per partecipare all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, è stato costretto a cenare all'aperto, poiché non vaccinato contro il coronavirus.Un'immagine condivisa su Twitter ritrae Bolsonaro, circondato dai membri della sua delegazione, che si gode il suo pasto in piedi fuori dal locale, dopo che non è stato loro permesso di accomodarsi all’interno.Il presidente dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, Abdullah Shahid, in precedenza aveva rilasciato una lettera in cui si affermava che le delegazioni che arrivano per partecipare alla sessione presso la sala dell'UNGA (United Nations General Assembly) sarebbero state tenute a fornire certificati di vaccinazione, in conformità con i requisiti delle autorità di New York City. Il requisito è stato successivamente annullato.Bolsonaro è stato un ardente anti-vax, esprimendo scetticismo sull'efficacia dei vaccini contro il coronavirus. In precedenza aveva affermato che la pandemia di COVID-19 non era altro che "una piccola influenza" e che il suo passato atletico lo avrebbe protetto dal peggior degli esiti.

marco paradigma Intanto non viene detto che si è ammalato di Covid ed è guarito perfettamente grazie all' uso dell' idrossiclorochina. Evitiamo di dare le notizie solo lisciando il pelo ai padroni del discorso. 0

Don Camillo Molto bene! 👍 0

brasile

mondo, onu, brasile, jair bolsonaro