Biella, trova il marito a letto con l’amante e gli distrugge la Maserati da 200 mila euro

Quasi scene di normale vita quotidiana tra le mura domestiche: lei torna a casa e trova lui a letto con l’amante, convinto che lei non tornerà prima di qualche... 21.09.2021, Sputnik Italia

Soltanto che l’imprenditore di 60 anni, voglioso di donne più giovani di lui, nel garage ha una Maserati da 200 mila euro e, al di là dell’inquadramento economico che gli stiamo elaborando come bravi commercialisti, quello che l’arzillo imprenditore non ha calcolato è la reazione della moglie. La storia è successa a Biella, secondo quanto riportato da il Fatto Quotidiano.Lei, piuttosto che prendersela con la giovinotta, che pare essere scappata dalla finestra del bagno, la moglie, dicevamo, è andata nel garage di casa ed ha cominciato a darle di santa ragione alla Maserati, ma non prima di aver distrutto un po’ di oggetti in casa, compresi mobili e soprammobili.I due, probabilmente, dovevano essere una 'non-coppia' già da tempo, se lui, alla reazione della moglie, ha pensato bene di denunciarla, chiedendole 300 mila euro di danni.E, ironia delle leggi, vi è il fondato motivo di credere che il giudice darà ragione a lui.

