Biden mette in guardia: "prepararsi a nuova pandemia"

"Combatteremo insieme per le vite umane, ci uniremo per sconfiggere il Covid-19 e adotteremo tutte le misure necessarie per metterci al sicuro contro la prossima pandemia, se ce ne sarà una. Oppure non saremo in grado di applicare gli strumenti e le conoscenze esistenti quando affronteremo nuove varianti più pericolose del virus", ha sottolineato l'inquilino della Casa Bianca dal palco dell'Onu.