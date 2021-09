https://it.sputniknews.com/20210921/biden-difende-ancora-la-scelta-del-ritiro-dallafghanistan-finita-lera-delle-guerre-senza-fine-12994030.html

Biden difende ancora la scelta del ritiro dall'Afghanistan: "finita l'era delle guerre senza fine"

Biden difende ancora la scelta del ritiro dall'Afghanistan: "finita l'era delle guerre senza fine"

Per l'inquilino della Casa Bianca, il ritiro statunitense dall'Afghanistan ha segnato la fine delle guerre infinite. 21.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-21T17:35+0200

2021-09-21T17:35+0200

2021-09-21T17:59+0200

la situazione in afghanistan

usa

occidente

joe biden

afghanistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/12995041_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_5f9b802709e99172c9c76b6193a42c92.jpg

Gli Stati Uniti, dopo essersi ritirati dall'Afghanistan, hanno posto fine all'era delle guerre senza fine e hanno iniziato un'era di instancabile diplomazia, ha dichiarato il presidente americano Joe Biden alla 76° sessione annuale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Secondo Biden, "l'uso della forza militare dovrebbe essere l'ultimo, non il primo, strumento e non dovrebbe essere la risposta a tutti i problemi del mondo". "Non abbiate dubbi, gli Stati Uniti si difenderanno e siamo pronti ad usare la forza, ma ogni missione deve essere chiara e realizzabile", ha evidenziato il presidente americano.Washington non cerca una nuova guerra fredda e divisioni nel mondo, ha affermato ancora il presidente Joe Biden dal palco delle Nazioni Unite. Ritiro Usa e Nato dall'Afghanistan e talebani al potereAll'inizio di agosto, i talebani* hanno intensificato la loro offensiva contro le forze governative afghane, riuscendo, il 15 agosto, ad entrare nella capitale Kabul e proclamare, il giorno successivo, la fine della guerra.Nelle ultime due settimane di agosto, dall'aeroporto di Kabul, la cui sicurezza era di responsabilità dei militari americani, c'è stata un'evacuazione di massa di cittadini occidentali e degli afghani che avevano collaborato con gli occidentali. La notte del 31 agosto, gli ultimi soldati statunitensi hanno lasciato l'aeroporto di Kabul, ponendo fine alla quasi ventennale presenza militare in Afghanistan. Il 6 settembre, i talebani hanno annunciato che il Panjshir, l'ultima delle 34 province afghane ancora non sotto controllo talebano, era passata sotto il loro controllo, dopo combattimenti con la resistenza locale. Il giorno successivo è stata annunciata dal movimento islamista la formazione del governo ad interim.* Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e molto altri Paesi

https://it.sputniknews.com/20210921/afghanistan-viaggio-nel-regno-talebano-12990801.html

marco paradigma Biden il clown. 0

Ivano Pagliaccetto 0

2

la situazione in afghanistan

usa

afghanistan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, occidente, joe biden, afghanistan