Arriva la sospensione al preside no-vax di Ferrara

Il preside Stefano Gargioni aveva scritto su Facebook "il green pass rende liberi" allegando un'immagine che rievoca l’ingresso al campo di sterminio nazista... 21.09.2021, Sputnik Italia

Sospeso dal lavoro per motivi disciplinari. Così si è conclusa la vicenda del preside Stefano Gargioni, che aveva pubblicato un fotomontaggio associando il green pass ad AuschwitzNel fine settimana fonti del ministero dell'Istruzione avevano trapelato che sarebbe stato "avviato un procedimento disciplinare''.In precedenza Stefano Gargioni, preside no-vax con all’attivo un richiamo da parte dell’Ufficio scolastico provinciale per la sua posizione contraria alle vaccinazioni e all’uso del green pass, aveva scritto su Facebook "il green pass rende liberi" allegando un'immagine che rievoca l’ingresso al campo di sterminio nazista di Auschwitz in Polonia, scatenando inevitabilmente un mare di polemiche e critiche.

Cesare Zam Se il popolo non si ribella loro andrano avanti ogni volta di più. 1

VR80 Hai mai pensato che il popolo sia con loro? 1

