Al via la terza dose: nel primo giorno somministrati 6.803 richiami a categorie fragili

Al via la terza dose: nel primo giorno somministrati 6.803 richiami a categorie fragili

Secondo il report del governo di questa mattina, nella giornata di ieri, lunedì 20 settembre, primo giorno del via ufficiale alle somministrazioni dei richiami... 21.09.2021, Sputnik Italia

Una circolare del ministero della Salute elenca tutte le categorie vulnerabili che hanno diritto alla terza dose, tra questi soggetti immunocompromessi, trapiantati e malati oncologici. In totale 931mila gli interessati.Coloro che rientrano in tali categorie verranno contattati direttamente dalle autorità sanitarie, oppure potranno rivolgersi ai call center regionali.In un secondo momento, i richiami verranno messi a disposizione di tutti coloro che, per qualsiasi motivo, avranno bisogno di una dose di rinforzo, perchè vulnerabili per il venir meno della copertura immunitaria o per via delle varianti.Si pensa quindi a tutti gli over 80, residenti nelle Rsa e ai sanitari che in queste operano.Alcune regioni, sfruttando la loro autonomia in tema di politiche sanitarie, avevano già iniziato la settimana scorsa a somministrare i primi richiami.A Rieti, per esempio, sono già stati vaccinati con la terza dose i primi 40 pazienti trapiantati.Il totale dei cittadini italiani, maggiori di 12 anni, che hanno ricevuto due dosi ammonta a 41,1 milioni, pari al 76,2% della popolazione, mentre sono in tutto 44,3 milioni, l’82,1% dell’intera popolazione over 12, coloro che hanno ricevuto finora almeno una dose.

