https://it.sputniknews.com/20210921/afghanistan-viaggio-nel-regno-talebano-12990801.html

Afghanistan, viaggio nel regno talebano

Afghanistan, viaggio nel regno talebano

Reportage dal Wardak, dove regna il nuovo ordine jihadista* e la popolazione si dice entusiasta della sicurezza garantita dai nuovi signori del paese. 21.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-21T14:54+0200

2021-09-21T14:54+0200

2021-09-21T15:32+0200

opinioni

talebani

reportage

afghanistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/12989648_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_f867ebf7c9c057d5b48b982dfc4db4de.jpg

Ma, dietro al consenso, c’è la volontà di compiacere un regime che regna con il pugno di ferro. E Sharif Ahmadi, comandante della provincia, dichiara: “Nel futuro del paese non c’è spazio per la democrazia”.MAIDAN SHAR - “Io sono nato talebano”. Il comandante Maulawi Mohammed Sharif Amadi si presenta così. E non esagera. Figlio di un comandante caduto combattendo contro l’Armata Rossa negli anni 80 ha imbracciato il suo primo kalashnikov quand’era ancora ragazzino, contribuendo, nel lontano 1996, alla vittoria del primo emirato.Ed è tornato a combattere subito dopo l’11 settembre, quando gli americani hanno invaso il suo paese. “Qui nella provincia di Wardak sono stato il primo a prendere le armi contro gli americani e ad organizzare i talebani* che si battevano per liberare il paese. Da allora non so quanti amici ho perduto. Solo nella mia unità ho sepolto 120 martiri, ma se devo aggiungerci tutti quelli caduti nel resto della provincia il numero supera il migliaio”.Anche da vincitore, Sharif Ahmadi non cambia le sue abitudini. Ci riceve in un ex-palazzo governativo di Maidan Shar, il capoluogo provinciale del Wardak. Lui e i suoi luogotenenti discutono seduti a terra in una stanza piena di armi, sacchi di riso e casse di munizioni. Mentre il comandante parla, uno dei suoi uomini ci allunga un piatto di latta pieno di ceci conditi con una salsa rossa. Un altro ci distribuisce le focacce di “nan”, il tipico pane afghano a forma di pizza. Per un attimo, ho l’impressione è di esser tornato indietro nel tempo, fino a quegli anni ’80 in cui seguivo i mujaheddin impegnati nella lotto contro i sovietici e i loro alleati governativi. Come allora, il pasto è veloce e frugale. Seduti in tre o quattro di fronte ad ogni piatto, i talebani spezzano il pane, lo affondano nella salsa rossastra stringendolo tra dita e lo trangugiano dopo aver raccolto un po’ di salsa e ceci.Neppure l’abbigliamento è cambiato. Dal comandante all’ultimo sottoposto vestono tutti il classico camicione lungo al ginocchio e i larghi pantaloni a sbuffo. A parte qualche giovane, convertito alle scarpe da ginnastica o allo scarponcino da combattimento, sia il comandante sia i combattenti più anziani calzano ancora i vecchi sandali di cuoio senza calze o logore ciabatte infradito. L’unico vero cambiamento riguarda alcuni particolari estetici introdotti dalla fede jihadista. Molti combattenti più giovani, imitando le presunte tradizioni dei primi regni islamici, esibiscono lunghi capelli corvini, occhi truccati con una sorta di rimmel e unghie affilate. Ma per il comandante la virtù più importante resta la frugalità.L’ultimo punto non è facile da verificare. Al bazar di Maidan Shar, cuore pulsante di questa cittadina, 50 chilometri a sud ovest di Kabul, tutti sembrano concordi nell’elogiare il nuovo ordine.“Io ne ho viste tante, ma, da quando ci sono loro, la situazione migliora giorno dopo giorno, la gente finalmente ha ripreso a pregare e a comportarsi bene” - sostiene il 76enne Han Mohammad, forte dell’esperienza, ma anche della capacità di adattamento ai più diversi regimi regalatagli dalla veneranda età. Tutti, in effetti, sembrano riconoscere ai talebani la capacità di riportare ordine e sicurezza.“Da quando ci sono loro, nessuno viene più a rubare nei nostri negozi” - dichiara un negoziante.“Adesso mi sento più tranquillo quando vado a scuola” - aggiunge Fazil, un ragazzino 14enne in grado di esprimersi in un buon inglese. Ma probabilmente quella stessa presenza talebana capace di garantire una ritrovata sicurezza, regala anche l’impressione di un diffuso consenso. Nonostante il suo ottimo inglese, Fazil non riesce infatti a raccontarci dove siano finite le ragazzine con cui condivideva, fino a due mesi fa, i banchi di scuola. E il negoziante, rassicurato dalla vittoria jihadista, si guarda bene dallo spiegare come mai, tra i suoi clienti, non ci sia più una sola donna.Donne a parte, tra le bancarelle non sembra mancare nulla. Angurie, uva, caschi di banane, quarti di agnello e polli spennati danno l’impressione di un generale benessere. Un’immagine che mal si concilia con il blocco degli stipendi statali in vigore dal 15 febbraio e il divieto di ritirare più di 200 dollari alla settimana dai conti bancari. Tutti argomenti su cui nessuno proferisce parola. Anche perchè appena fuori dal bazar ci attendono il comandante Amadi e una colonna di quattro fuoristrada su cui sventola la bandiera bianca con la professione di fede islamica del nuovo Emirato.I mezzi sono gli stessi Ranger Ford forniti dagli americani, su cui per anni si sono mossi i militari governativi. Non a caso, due dei fuoristrada portano ancora le insegne della vecchia polizia. A far la differenza contribuiscono però le bandiere bianche con le professione di fede islamica issate sopra la cabina di guida e i combattenti barbuti seduti nei cassoni. La gran parte dei miliziani imbraccia ancora il vecchio e classico kalashnikov, ma alcuni sfoggiano le nuovissime carabine M4 di fabbricazione statunitense. Fornite in dotazione al nuovo esercito afghano, sono diventate, assieme ad M16 e altri fucili d’assalto made in Usa, la nuova arma dell’esercito jihadista.Seduti al fianco dei talebani nel cassone di uno dei Rangers, puntiamo ora verso la cosiddetta “roccia nera”, un massiccio di pietra vulcanica che domina il percorso della Ring Road, l’anello d’asfalto su cui si snodano i collegamenti per Kabul e le altre città del paese. Trasformata dagli americani e dall’esercito governativo in un bastione fortificato, la Roccia Nera ha rappresentato per anni il principale argine all’avanzata dei talebani. Amadi e i suoi uomini, pur essendo arrivati, già nel 2019, a 50 chilometri da Kabul, non erano infatti mai riusciti a risalire l’aspra vallata su cui mitragliatrici e mortai governativi riversavano una valanga di fuoco.La carcassa di un blindato governativo, abbandonato sulla cima della roccia nera, è oggi il simbolo della vittoria conquistata dopo vent’anni di battaglie. Dall’alto di quella carcassa, su cui si sono arrampicati gli uomini di Ebadi, risuona l’urlo di “Zanda bad Emirate islami”, ovvero “lunga vita all’Emirato Islamico”. E proprio indicando quella carcassa, il comandante illustra la sua visione per il futuro dell’Afghanistan.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia ed altri stati.L'opinione dell'autore può non coincidere con la posizione della redazione.

https://it.sputniknews.com/20210903/afghanistan-le-donne-invocano-il-diritto-al-lavoro-e-allistruzione---video-12776713.html

https://it.sputniknews.com/20210820/afghanistan-la-favola-dei-tale-buoni-12585621.html

afghanistan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Gian Micalessin https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/764/58/7645811_53:0:820:767_100x100_80_0_0_eefd1cf822464258ed313c7d76d72955.jpg

Gian Micalessin https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/764/58/7645811_53:0:820:767_100x100_80_0_0_eefd1cf822464258ed313c7d76d72955.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Gian Micalessin https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/764/58/7645811_53:0:820:767_100x100_80_0_0_eefd1cf822464258ed313c7d76d72955.jpg

opinioni, talebani, reportage, afghanistan