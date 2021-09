https://it.sputniknews.com/20210921/a-napoli-sospesi-59-sanitari-no-vax-12996969.html

A Napoli sospesi 59 sanitari no-vax

Erano in servizio presso la Asl №1 del capoluogo campano. Il provvedimento, che riguarda 7 medici e 22 infermieri è temporaneo. 21.09.2021, Sputnik Italia

L'Asl Napoli №1 ha sospeso 59 dipendenti da prestazioni o mansioni che presuppongono contatti interpersonali o comportano il rischio di diffusione del contagio del Covid-19. Nel corso della giornata si è saputo che in Italia sono stati sospesi dal servizio 767 medici, in quanto non vaccinato contro il coronavirus. I provvedimenti di sospensioni emessi dalla Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo) sono stati 1.016, ma dopo l'avvenuta vaccinazione sono stati ritirati nei confronti di 249 dottori.In precedenza in Toscana 4.500 sanitari no-vax hanno ricevuto le lettere di sospensione. Il presidente della regione ha anche sottolineato che lotterà “fino alla fine con coloro che non si vogliono fare il vaccino”.

aurora.17 Continua la stupidità supportata dalle decisioni dei politicanti ammucchiati nel governo dragulesku. Si, si sospendiamoli tutti, tanto di personale in sanità ve n’è in esubero, vero? Successivamente a tappare le falle di carenza cronica di personale e a far funzionare(sic) la sanità(?) pubblica italiana ci mandiamo: i ministri, i sottosegretari, i segretari di partito e i peones della maggioranza che in parlamento sostengono questo governaccio, ovviamente capeggiati al loro capo draghi. Ah, che stupido, dimenticavo che tanto loro la sanità pubblica non sanno neppure che cosa sia, visto come l'hanno ridotta da tempo memore. Eppoi, essendo loro al di sopra di ogni normale cittadino, si rivolgono a quella privata ovviamente e magari senza costi personali. Con queste decisioni autoritarie supportate da leggi illiberali la stupidità e l’arroganza politicante è immensa come l’universo. 0

Dragunov Il presidente della regione Toscana lotterà fino alla fine? Sicuro sicuro? Intendi proprio fino alla fine pagliaccio? Per tutto il personale sanitario sospeso consiglio, al rientro, di mettersi in malattia per un periodo uguale al tempo di sospensione più un terzo...così rientreranno del danno 0

