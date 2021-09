https://it.sputniknews.com/20210921/a-chi-spettera-il-bonus-bollette-la-guida-utile-12985621.html

A chi spetterà il bonus bollette? La guida utile

Come affrontare il caro bollette? E da cosa dipende l'aumento? La transizione ecologica ci farà pagare come prezzo un'energia più cara? Ecco alcune risposte. 21.09.2021, Sputnik Italia

Se, per l’immediato, il governo pensa a soluzioni per mitigare l’aumento delle bollette, anche con misure straordinarie che anticipano gli aumenti futuri, come ha affermato il ministro Cingolani in un'intervista al Corriere della Sera, sul lungo periodo si prevede di ristrutturare i costi, per rendere le bollette più accettabili da pagare in una fase che le prevede, comunque, in aumento.Per i primi interventi si prevede un budget da 3 a 4 miliardi di euro, che dovrebbe ricadere su tutti. In più, chi già riceve il bonus bollette dovrebbe ricevere un ulteriore sgravio.Per ora non si prevede di elevare la soglia per ricomprendere chi ha un Isee al di sopra degli otto mila euro, e questo perché l’Italia non ha altri fondi a disposizione per coprire la misura per una platea più ampia.Bollette più care a lungo termine. Cosa sta accadendo?Come ha spiegato il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, il problema non è un caso singolo dell'Italia. A subire i rincari c’è tutta l'Europa e gran parte del mondo, se non tutto.Questo perché è aumentato il prezzo delle materie prime. E il loro aumento è dovuto alla ripresa delle economie e alla maggiore richiesta di gas naturale in particolare, che sta mettendo a dura prova i siti di approvvigionamento.Per il futuro è previsto un approccio europeo al problema ha aggiunto Cingolani, poiché si tratta di “un percorso che dobbiamo seguire per ottenere il duplice effetto di avere energia a costi gestibili e, nello stesso tempo, da fonti rinnovabili come il sole, il vento, di cui peraltro disponiamo in quantità (in Italia - ndr), a differenza di petrolio e gas…”, ha affermato il ministro Cingolani.

