Vaccino Covid, terza dose ai nastri di partenza oggi

Anche l’Italia passa alla terza dose di vaccino contro il coronavirus. Da oggi, lunedì 20 settembre, sono alcune specifiche categorie di persone a riceverla... 20.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-20T10:18+0200

In particolare riceveranno la terza dose i cosiddetti soggetti fragili e ad alto rischio, che in Italia sono circa tre milioni di pazienti affetti da multipatologie, in cura per cancro o affetti da altre patologie gravi che richiedono speciali protezioni contro patogeni esterni che potrebbero irrimediabilmente compromettere la loro vita.La terza dose regione per regioneSe oggi si inaugura la somministrazione della terza dose contro Covid-19 a livello nazionale, alcune regioni hanno già iniziato la settimana scorsa sfruttando la loro autonomia in tema di politiche sanitarie attive sulla popolazione residente.A Rieti, nel Lazio, ad esempio, sono stati vaccinati con terza dose i primi 40 pazienti trapiantati.Lombardia, Veneto, Toscana e Puglia si sono dette già organizzate e quindi pronte a somministrare la terza dose ai soggetti individuati.Come si procedeLe linee guida per la terza dose ai soggetti vulnerabili prevede che venga somministrata appena trascorsi i 28 giorni dalla seconda dose, o al più presto per quanti hanno da tempo ricevuto la seconda dose.Il secondo caso è di quanti hanno concluso il ciclo vaccinale già ad inizio anno e potrebbero trovarsi nella condizione di una risposa immunitaria che si è indebolita nei confronti del virus.Nelle fasi successive, cioè subito dopo i più fragili, saranno gli over-80 anni presenti nelle residenze per anziani a ricevere la terza dose, a cui seguiranno i sanitari che tra i primi sono stati inseriti nella campagna vaccinale nazionale lo scorso 27 dicembre.Uno studio condotto in Israele, primo paese ad avere avviato in modo massivo la campagna vaccinale, rivela che una terza dose riporta l’efficacia del vaccino al 95% anche contro la variante Delta.

VR80 Sai che la Russia ha cominciato i richiami con la terza dose il 1 luglio 2021 nonostante non usino vaccini mRNA? 3

marco paradigma I preparati medicali mRna non creano "memoria immunologica", per cui servono solo il tempo strettamente necessario alla durata della somministrazione (la cui efficienza è inoltre vincolata alla reattività del sistema immunitario dell'ospite). Inoltre si evita di dire che, poichè, la variante Delta ha ampliato il numero di recettori della proteina Spike usati per entrare nelle cellule, alla Pfizer usano il criterio di creare un esercito di anticorpi dotati di meno recettori (quindi inefficienti per "agganciare" e fermare il virus) come a voler bloccare tutto quello che si può bloccare, confidando in una bassa carica virale. In parole povere, il mRna combatte con le tecniche militari settecentesche degli schieramenti contrapposti (prima riga in ginocchio, caricate....), mentre il covid (Delta e altre varianti) giù usa la moderna guerra asimmetrica. 2

