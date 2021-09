https://it.sputniknews.com/20210920/un-pesce-gigante-divora-uno-squalo-in-un-boccone---video-12966849.html

Un pesce gigante divora uno squalo in un boccone - Video

Questo pescatore ha avuto la fortuna di catturare un piccolo squalo, quando, all'improvviso, un potente rivale ha rotto la lenza e ha preso la sua preda. 20.09.2021, Sputnik Italia

Le immagini, catturate da un testimone, rivelano come un gruppo di cernie si avvicina allo squalo sott'acqua, dopodiché uno di loro balza in superficie e lo attacca con un movimento improvviso.L'uomo sottolinea che lui e i suoi compagni sono rimasti "sorpresi", perché il pesce non solo ha mangiato lo squalo, ma è anche riuscito a rompere una lenza da 22,6 chilogrammi. Secondo le loro stime, ogni cernia pesava più di 200 chili.Va aggiunto che l'Everglades National Park, in Florida, dove è avvenuto l'incidente, è un luogo unico, poiché è pieno di animali come squali, alligatori, pitoni, delfini e lamantini "che cercano di mangiarsi a vicenda".

