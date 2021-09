https://it.sputniknews.com/20210920/teheran-respinge-ricostruzione-del-new-york-times-su-assassinio-fisico-nucleare-da-parte-del-mossad-12980243.html

Teheran respinge ricostruzione del New York Times su assassinio fisico nucleare da parte del Mossad

Teheran respinge ricostruzione del New York Times su assassinio fisico nucleare da parte del Mossad

Lo scienziato nucleare iraniano Mohsen Fakhrizadeh è stato ucciso a circa 175 km a est di Teheran il 27 novembre 2020, con Teheran che ha accusato Israele di... 20.09.2021, Sputnik Italia

Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Saeed Khatibzadeh ha respinto la versione del New York Times sull'assassinio del 2020 di Mohsen Fakhrizadeh, tacciandola come un semplice "articolo di giornale". "Abbiamo visto questa notizia. È un articolo di giornale e dovrebbe essere considerato come tale", ha detto Khatibzadeh durante la conferenza stampa a Teheran. Khatibzadeh ha sottolineato che l'Iran persegue un "impegno legale e un impegno speciale per perseguire" gli assassini di Fakhrizadeh e ha definito l'omicidio dell'eminente scienziato nucleare "una vergogna per chi arrogantemente si vanta di uccisioni e atti simili". Secondo il portavoce, l'Iran sta seguendo una "via legale", nonché "percorsi di intelligence e sicurezza" per assicurare che sia fatta giustizia per il fisico.Nel fine settimana il New York Times aveva pubblicato dettagli sull'assassinio di Fakhrizadeh, sostenendo che per perpetrare l'attacco letale il Mossad israeliano aveva usato una "mitragliatrice robotica".

iran

israele

