Tar di Lecce respinge ricorso dottoressa no-vax: "sospensione dovuta"

Tar di Lecce respinge ricorso dottoressa no-vax: "sospensione dovuta"

Secondo la motivazione della sentenza l'interesse pubblico sotteso all'obbligo vaccinale "è prevalente". 20.09.2021, Sputnik Italia

Anche in Puglia il Tar del capoluogo salentino ha respinto il ricorso di un medico donna contro il provvedimento di sospensione dal lavoro e dall'ordine provinciale dei medici per la scelta di non farsi somministrare il siero anti-Covid.Inoltre per i giudici "l'interesse pubblico sotteso alla normativa" sull'obbligo vaccinale per i medici "si presenta sicuramente prevalente".Infine il Tar ha condannato la dottoressa al pagamento delle spese processuali, stimate in mille euro.In precedenza avevano fatto ricorso al Tar, contro l'obbligo vaccinale, gli operatori sanitari e i medici di Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova. Nel loro ricorso sostenevano che non si trattasse di un'azione no-vax, ma di "una battaglia democratica" per "evitare ad una persona di correre un rischio (reazione avversa del vaccino - ndr) per svolgere la professione".

