Studio rivela: gli uomini dormono peggio durante la luna crescente, mentre le donne non ne risentono

Mentre molti uomini dormono peggio durante la fase crescente della Luna, il sonno delle donne risulterebbe niente affatto influenzato dal ciclo lunare, hanno concluso i ricercatori dell’Università di Uppsala nel loro studio apparso sul portale ScienceDirect, dopo aver studiato la qualità del sonno di 492 donne e 360 ​​uomini che dormivano a casa nei propri letti.A tal fine, hanno utilizzato la polisonnografia, un test completo utilizzato per diagnosticare i disturbi del sonno. La polisonnografia registra le onde cerebrali, il livello di ossigeno nel sangue, la frequenza cardiaca e la respirazione, nonché i movimenti degli occhi e delle gambe.Naturalmente i soggetti il cui sonno è stato registrato non erano a conoscenza dell'interesse dei ricercatori ai collegamenti con le fasi lunari, di modo da non condizionare, anche solo inconsciamente, i risultati dei test.I dati hanno infine dimostrato che una correlazione sembra esistere, ma solo per gli uomini, questi infatti, ma non le donne, hanno mostrato una minore efficienza del sonno e sono rimasti più svegli dopo l'inizio del sonno nelle notti durante il periodo di Luna crescente.Secondo i ricercatori, un possibile meccanismo che può spiegare l'effetto della Luna sul sonno potrebbe essere la quantità di luce solare che viene riflessa dal nostro satellite nel periodo in cui le persone di solito vanno a letto. Come suggerito da uno studio pubblicato di recente, il cervello degli uomini potrebbe essere più ricettivo alle condizioni di luce ambientale rispetto a quello delle donne, e questo spiegherebbe il mistero.

mondo, medicina