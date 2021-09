https://it.sputniknews.com/20210920/sondaggio-potere-acquisto-in-francia-sotto-macron-si-e-dimezzato-12980957.html

Sondaggio potere acquisto in Francia, sotto Macron si è dimezzato

Secondo un sondaggio pubblicato lunedì, oltre la metà dei francesi dice di poter comprare meno con i soldi che guadagna rispetto a quando Emmanuel Macron ha... 20.09.2021, Sputnik Italia

Il sondaggio condotto su 1.004 adulti, ad opera dd OpinionWay e Square per Les Echos e Radio Classique dal 15 al 16 settembre scorsi, ha rilevato che il 56% ha visto il proprio potere d'acquisto ridursi sotto Macron, mentre il 35% ha detto che non è cambiato e l'8% che è aumentato.Tuttavia, nessuno dei principali sfidanti di Macron nella corsa presidenziale del 2022 è stato ritenuto più esperto del presidente in carica sulle questioni economiche.Solo il 12% del campione ha detto che Marine Le Pen, del Rassemblement National, ed esponente di destra, avrebbe fatto meglio di Macron, mentre il 47% crede che farebbe peggio e il 33% che non ci sarebbe alcuna differenza.

