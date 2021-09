https://it.sputniknews.com/20210920/siria-raid-aereo-statunitense-contro-uno-dei-leader-di-al-qaeda-ad-idlib-12982903.html

Siria, raid aereo statunitense contro uno dei leader di Al-Qaeda ad Idlib

Il Pentagono ha annunciato oggi di aver effettuato un attacco aereo contro un membro altolocato di Al-Qaeda nella provincia siriana di Idlib, situata nella... 20.09.2021, Sputnik Italia

Kirby ha detto di non avere ulteriori dettagli sull'identità del terrorista colpito, ma secondo il SITE Intelligence Group, una ong americana che monitora la galassia jihadista, sui media e sulle chat i gruppi ribelli siriani ipotizzano che nell'attacco sono rimasti uccisi Abu al-Bara' al-Tunisi e Abu Hamza al-Yemeni, due combattenti di Tanzim Hurras ad -Din*, una milizia nel nord della Siria affiliata con al-Qaeda. Idlib rimane l'ultimo grande avamposto delle milizie sunnite radicali contro le forze governative siriane. La forza ribelle dominante è Hay'at Tahrir ash-Sham*, che si è formata nel 2017 come fusione tra Al-Nusra* e diverse altre milizie simili. Al-Nusra era anche conosciuto come Al-Qaeda in Siria.* Organizzazione terroristica vietata in Russia e molti altri Paesi

msan.mr Ma non gli è bastato l'Afghanistan? Forse è l'odore del petrolio siriano che come la mitologica maga Circe, li ha trasformati in pozzi petroliferi? 2

marco paradigma Gli americani hanno il disperato bisogno di tappare la bocca ai capi miliziani che hanno finanziato, equipaggiato ed addestrato, prima che cadano in mano russa (o del legittimo governo di Assad) e inizino a cantare come usignoli. 1

