Sindacato pescatori UILA: “La pesca sta morendo, perso oltre un quarto dei ricavi in un solo anno”

Sabato 18 settembre a Mazara del Vallo, a distanza di un anno dal sequestro dei 18 pescatori mazaresi in Libia, si è tenuto il convegno organizzato dalla UILA... 20.09.2021, Sputnik Italia

L’anniversario del sequestro dei pescatori di Mazara del Vallo, liberati il 17 dicembre 2020, dopo 108 giorni di prigionia in Libia per l’accusa di aver violato le acque territoriali di quel Paese, è stata l’occasione di un incontro per ricordare quel drammatico evento, il ruolo svolto dal sindacato a sostegno delle famiglie dei pescatori, come ha ricordato il segretario della UILA Pesca Sicilia, Tommaso Macaddino, e porgere un saluto alle famiglie, come hanno fatto il sindaco Salvatore Quinci e il vescovo di Mazara del Vallo monsignor Domenico Mogavero.Ma è stata anche un’occasione per parlare delle prospettive per gli oltre 25.000 addetti del settore, pescatori e acquacoltori, che appaiono tutt’altro che rosee, ha spiegato Enrica Mammucari, segretaria generale UILA Pesca, nella sua relazione introduttiva che ha toccato anche i temi della sicurezza del lavoro in mare e le politiche dell’Unione europea in materia di pesca.Il punto maggiormente sottolineato è stato quello dei dati che dimostrano una inquietante e costante tendenza: in 15-20 anni la flotta peschereccia si è ridotta del 20% e si sono persi ben 18.000 posti di lavoro. In un solo anno, 2020-2019, la produzione è calata del 26% e i ricavi del 28%.Al dibattito che ne è conseguito, presieduto dal segretario generale della UILA Stefano Mantegazza, hanno partecipato esperti e rappresentanti di categoria. I lavori sono stati chiusi dal segretario generale della UIL Pierpaolo Bombardieri che ha confermato l'impegno del sindacato affinché non si abbassi la guardia sulla sicurezza dei lavoratori nel Mar Mediterraneo, e ha espresso la convinzione che il settore della pesca sia un asset strategico per la Sicilia e per il Paese.

