Scuola e coronavirus, per i presidi bisogna imparare a convivere con la dad

"Il fenomeno delle classi in Dad non ci deve spaventare e non dobbiamo viverlo come un incubo", ritiene il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi (Anp)... 20.09.2021, Sputnik Italia

La Dad non deve creare preoccupazione e paura e in questa fase, con gli studenti non ancora vaccinati bisogna inevitabilmente conviverci e "ad avere un certo numero di classi a distanza" . E' il concetto espresso da Antonello Giannelli, presidente dell'Anp.Giannelli ha poi esortato gli studenti over 12 a vaccinarsi, dal momento che la campagna di vaccinazione è aperta per loro."In attesa di sapere se e quando anche gli under 12 potranno avere accesso alla vaccinazione, è necessario che coloro che già ora possono immunizzarsi lo facciano, per sé e per gli altri".Intanto nel Paese sullo sfondo della nuova estensione del green pass, che si dovrà mostrare per accedere al lavoro a partire dal prossimo 15 ottobre, la campagna vaccinale registra un boom di prenotazioni. Secondo gli ultimi dati ufficiali, ad oggi nel Paese 41.076.003 persone, pari al 76,05% della popolazione over 12, hanno completato il ciclo vaccinale, mentre le dosi somministrate sono state 82.520.145.

privietale l'itagglia è ormai un paese SATANICO, persino i Tlebani sarebbero i ben venuti per liberarci da satana!!!! 0

italia, scuola, coronavirus in italia