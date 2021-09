https://it.sputniknews.com/20210920/russia-scrutinio-elezioni-duma-il-partito-al-governo-e-in-testa-con-oltre-il-48-dei-consensi--12972934.html

Russia, scrutinio elezioni parlamentari: il partito al governo è in testa con il 48% dei consensi

La commissione elettorale attesta che dopo il 70% degli scrutini del voto parlamentare, il partito Russia Unita, attualmente al governo, si conferma primo... 20.09.2021, Sputnik Italia

Il partito al governo Russia Unita è in testa alle elezioni per la Duma di Stato con il 48,46 percento, secondo i dati della Commissione elettorale centrale russa rilasciati dopo che è stato contato più del 70 percento dei voti.Russia Unita è attualmente in testa in 196 collegi uninominali, secondo la commissione elettorale.Il Partito Comunista della Federazione Russa (CPRF) è secondo con il 20,3 per cento (in testa in 14 circoscrizioni). Il Partito Liberal Democratico della Russia (LDPR) è terzo con il 7,69 percento, mentre il partito socialdemocratico "Una Russia giusta – Per la verità" è quarto con il 7,43 percento.Il partito New People, partito di centrodestra e liberale, formatosi a Mosca il 1º marzo 2020, è al limite della soglia di sbarramento del 5 percento, con un 5,5 percento di consensi.

