Putin proroga le misure economiche in risposta alle sanzioni occidentali contro la Russia

Putin ha esteso le misure economiche speciali fino al 2022 in risposta alle sanzioni contro la Russia. 20.09.2021, Sputnik Italia

Vladimir Putin ha esteso l'embargo alimentare imposto nel 2014 in risposta alle sanzioni anti-russe fino al 2022. Il decreto presidenziale è stato pubblicato sul portale ufficiale delle informazioni legali e giuridiche dello Stato russo. L'Unione Europea ha imposto restrizioni economiche nell'estate del 2014 per gli eventi in Ucraina. Successivamente le misure afflittive contro Mosca sono state ampliate e legate all'implementazione degli accordi di Minsk per la risoluzione del conflitto nel Donbass. Mosca ha indicato che la Russia non è parte del conflitto interno ucraino e ha intrapreso sanzioni di risposta. Pertanto, le autorità hanno vietato l'importazione di alcuni tipi di prodotti agricoli, materie prime e alimenti dai Paesi che hanno introdotto le sanzioni. Le misure riguardavano lo stop alle importazioni di carne, salsicce, pesce e frutti di mare, verdure, frutta, latticini. Con il proseguimento delle sanzioni, anche la Russia ha esteso le sue contromisure. L'elenco iniziale dei paesi includeva gli Stati Uniti, i membri dell'Unione europea, il Canada, l'Australia e la Norvegia. Nell'agosto 2015 l'embargo agro-alimentare è stato esteso ad Albania, Montenegro, Islanda e Liechtenstein e dal 2016 all'Ucraina. Dopo che il Regno Unito ha lasciato la Ue, è stato incluso separatamente.

