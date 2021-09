https://it.sputniknews.com/20210920/primo-giorno-di-scuola-a-bari-tra-doppi-turni-e-autobus-affollati-12976075.html

Primo giorno di scuola a Bari tra doppi turni e autobus affollati

Primo giorno di scuola a Bari tra doppi turni e autobus affollati

A Bari e in tutta la Puglia oggi è suonata la campanella che ufficialmente riapre le scuola della regione, e gli sforzi per ridurre gli assembramenti e... 20.09.2021, Sputnik Italia

Alcuni studenti che frequentano il Polivalente di Japigia, un centro studi della città di Bari al quale affluiscono anche dalla provincia, hanno confidato al Bari Today di avere assistito a scene in cui i compagni di classe sono stati lasciati a terra a Modugno.In altri casi da Mola di Bari a Sannicandro gli studenti hanno viaggiato in autobus pienissimi e con persone in piedi, nonostante l’obbligo di capienza massima all’80%.In altri casi, come chi proviene da Valenzano, si è dovuto far accompagnare a scuola dai genitori perché gli orari di scuola e dei mezzi di trasporto non combaciano: un viaggio di 30 minuti se si considera il traffico.I doppi turni stabiliti dal prefettoIl prefetto di Bari ha stabilito con ordinanza i doppi turni di ingresso a scuola, con ingressi alle ore 8 e alle ore 9.40, allo scopo di diluire l’afflusso di studenti sui mezzi di trasporto e nelle scuole.Le bizzarrie dell’autonomia scolastica, poi, all’epoca della pandemia fanno il resto. All’Elena di Savoia la scuola è iniziata già il 15 di settembre insieme ad altri milioni di alunni di altre regioni italiane. Data l’esigua presenza in quei giorni di studenti sugli autobus, si è potuto procedere all’ingresso unico alle ore 8 del mattino. Ma ora l’Istituto si trova costretto a seguire le disposizioni prefettizie e a sdoppiare gli ingressi, ma non è ancora chiaro quali classi entreranno prima e quali dopo.La testimonianza di una studentessaAl Bari Today più di tante parole dice la testimonianza di una studentessa.“Sapremo a che ora entreremo domattina, oggi in giornata, o entro stasera. Non ci è stato ancora comunicato il nostro turno. Io vengo da Valenzano e devo capire se portò prendere il bus o meno, per ora mi hanno dovuto accompagnare i miei genitori, che lavorano oltretutto. Quando inizieremo con i doppi turni per me sarà davvero un problema, perché noi non frequentiamo il sabato e quindi facciamo dalle 6 alle 7 ore tutti i giorni fino al venerdì. Questo vuol dire che dovrò uscire alle 3 o alle 4 e a quell’ora non ci sono bus a disposizione”.

