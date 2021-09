https://it.sputniknews.com/20210920/presidente-codacons-contro-chi-riceve-reddito-cittadinanza-e-non-si-vaccina-sospendetelo-12968379.html

Presidente Codacons contro chi riceve reddito cittadinanza e non si vaccina: sospendetelo

Presidente Codacons contro chi riceve reddito cittadinanza e non si vaccina: sospendetelo

Il Codacons, l’associazione dei consumatori, si schiera contro i consumatori che ricevono il reddito di cittadinanza e che non hanno intenzione di vaccinarsi. 20.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-20T15:22+0200

2021-09-20T15:22+0200

2021-09-20T15:22+0200

reddito di cittadinanza

codacons

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/12866226_0:145:2768:1702_1920x0_80_0_0_232f018779dcdc51b258d91eb95aea79.jpg

Il Codacons fa la voce grossa affermando che con l’obbligo del green pass ai lavoratori, a detta loro, è come se il governo avesse introdotto l’obbligo vaccinale.“Di fatto l’esecutivo ha introdotto l’obbligo della vaccinazione per i lavoratori, prevedendo la sospensione dello stipendio per chi non si vaccina”, ha detto il Presidente del Codaconss, Carlo Rienzi.Tuttavia da un punto di vista normativo lo Stato italiano non ha introdotto nessuna legge sull’obbligo vaccinale generalizzato. È bene ricordare che al momento esiste un obbligo vaccinale contro il coronavirus solo per gli operatori sanitari come medici e infermieri e per quanti lavorano nelle Rsa e per queste strutture di accoglienza per anziani.

Zecca Comunista E con questa si sono superati.... Cio'e' io fin Ora ho creduto che si introduce il Green pass in tutti posti dove potrebbe avvenire il contaggio. Gente che prende il reddito di cittadinanza e I pensionati stanno a casa tranne se non vogliono andare al ristorante e li si fanno il vaccino. Ora che c'entra una percezione di una pensione o di un reddito con la trasmissione del virus?.... Aaaa si... Siguramente il virus si nasconde nel codice IBAN..... Mah 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

reddito di cittadinanza, codacons