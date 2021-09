https://it.sputniknews.com/20210920/preside-no-vax-rievoca-auschwiz-green-pass-rende-liberi-e-partono-censure-dei-colleghi-12974295.html

Preside no vax rievoca Auschwiz: ‘Green pass rende liberi’ e partono censure dei colleghi

Preside no vax rievoca Auschwiz: ‘Green pass rende liberi’ e partono censure dei colleghi

“Il green pass rende liberi”, il preside Stefano Gargioni lo scrive su Facebook in una immagine che rievoca l’ingresso al campo di sterminio nazista di... 20.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-20T12:40+0200

2021-09-20T12:40+0200

2021-09-20T12:40+0200

coronavirus in italia

green pass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/112/24/1122431_0:0:3475:1955_1920x0_80_0_0_a7d5a9add25923cc99b8cda5c8b71e2a.jpg

Gargioni, preside no vax con all’attivo un richiamo da parte dell’Ufficio scolastico provinciale per la sua posizione contraria alle vaccinazioni e all’uso del green pass, questa volta passa il segno.Molti i dirigenti scolastici suoi colleghi che ne prendono le distanze ma che anche scrivono che si tratta di “un errore che non ammette scusanti”, come riporta il Corriere di Bologna.Il preside dell’istituto scolastico “Perlasca” di Ferrara ha cancellato il post pubblicato su Facebook, ma ben 22 presidi hanno scritto una lettera per stigmatizzare il comportamento del collega:Poi l’affondo pesante dei dirigenti al loro collega nel quale non si riconoscono affatto:“Il contrasto e il superamento dell’abominio nazifascista sono all’origine della nostra democrazia e della nostra Repubblica; dovremmo saperlo bene, in quanto dirigenti; e non può dimenticarlo chi ha contribuito ad intitolare l’istituto che dirige a Giorgio Perlasca”.

MG Mg TUTTI STI MINISTRI CON LA LORO ETA' SARANNO SICURAMENTE SEME DI SS TEDESCHI , IL VACCINO RENDE PIU' LIBERI E LIBERA TUTTI. 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia, green pass