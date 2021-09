https://it.sputniknews.com/20210920/pfizer-su-vaccino-covid-per-bambini-5--11-anni-funziona-12978754.html

Pfizer su vaccino Covid per bambini 5 -11 anni: funziona

Pfizer su vaccino Covid per bambini 5 -11 anni: funziona

Pfizer fa un nuovo annuncio sullo stato di avanzamento della sperimentazione del suo vaccino contro il coronavirus in età pediatrica e nella fattispecie nella... 20.09.2021, Sputnik Italia

Pfizer/Biontech annunciano infatti che il loro vaccino è efficace anche in questa fascia e che presto chiederà l’autorizzazione all’utilizzo ai vari enti regolatori internazionali.Le dosi somministrate a questa fascia di età saranno un terzo di quelle somministrate agli over 12 anni, rispettivamente: 10 microgrammi per dose nella fascia 5 – 11 anni, 30 microgrammi per dose agli over 12 anni.La dose di 10 microgrammi è stata preferita per sicurezza, tollerabilità e immunogenicità. I dati saranno consegnati alle autorità sanitarie nazionali e internazionali prima dell’inizio dell’inverno, si apprende sempre dal comunicato stampa.Proseguono, inoltre, gli studi clinici sulla popolazione di età 2 – 5 anni con una dose di 3 microgrammi per somministrazione. Anche in questo caso gli studi clinici sono nella Fase 2/3 e hanno previsto la somministrazione di una doppia dose.In precedenza Marco Cavaleri, capo della task force per i vaccini e le terapie anti-Covid dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema), ha rivelato che i vaccini anti-Covid per i bambini potranno essere somministrati con il via libera dell'Ema già a partire da novembre: in un solo mese, l'Agenzia europea per i medicinali analizzerà i dati dei test di Pfizer.Recentemente, era stato riferito che in Finlandia sarebbero stati testati vaccini anti-Covid sui bambini di età superiore ai 6 mesi. Il progetto è sponsorizzato dalla società farmaceutica statunitense Pfizer.

