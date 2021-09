https://it.sputniknews.com/20210920/per-pregliasco-terza-dose-importante-in-base-allesperienza-di-israele-12980791.html

Per Pregliasco terza dose importante in base all'esperienza di Israele

Il virologo e docente dell'Università Statale di Milano ha sostenuto che la priorità del richiamo deve essere data a "fragili ed esposti", dopodiché si vedrà... 20.09.2021, Sputnik Italia

Il professore universitario e virologo Fabrizio Pregliasco ha commentato in un'intervista ad Adnkronos i risultati di una ricerca israeliana, in cui sono stati analizzati gli effetti immunizzanti della terza dose di vaccino. Per l'esperto i dati israeliani dicono che la terza dose è la strada giusta da intraprendere, almeno per chi ha maggior rischio di ammalarsi di Covid in forma grave.Per capire se la terza dose andrà estesa per tutti, Pregliasco ha inviato ad aspettare quello che accadrà durante la stagione invernale, fermo restando che in ogni casi ci saranno delle distinzioni.Pregliasco ha poi parlato del green pass, apprezzando la decisione del governo di estenderlo per tutti i lavoratori, dal momento che con questa misura la campagna vaccinale ha ottenuto nuove adesioni.Secondo gli ultimi dati, in Italia 82.410.009 sono le dosi di vaccino somministrate complessivamente ad oggi, mentre 40.997.762 persone (75,91% della popolazione over 12) hanno completato la vaccinazione.

