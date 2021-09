https://it.sputniknews.com/20210920/madrid-attivisti-protestano-contro-la-corrida-davanti-allarena-di-las-ventas---video-12977216.html

Madrid: attivisti protestano contro la corrida davanti all'arena di Las Ventas - Video

Sabato gli attivisti per i diritti degli animali sono scesi in piazza nella capitale spagnola per protestare contro le corride e chiederne l'abolizione. 20.09.2021, Sputnik Italia

La manifestazione si è svolta davanti alla famosa arena di Las Ventas, la più grande della Spagna e la terza per capienza a livello mondo. Molti comuni spagnoli si sono dichiarati città anti-corrida. Questa tendenza è iniziata nel 1989 a Tossa de Mar in Catalogna.

