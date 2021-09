https://it.sputniknews.com/20210920/la-versione-cinese-di-tiktok-limita-il-tempo-di-utilizzo-per-i-bambini-a-40-minuti-al-giorno-12979399.html

La versione cinese di TikTok limita il tempo di utilizzo per i bambini a 40 minuti al giorno

Il governo cinese ha introdotto nuovi regolamenti all'inizio di questo mese, limitando il tempo di utilizzo dei videogiochi per i bambini a tre ore a... 20.09.2021, Sputnik Italia

Tutte le aziende di videogiochi che forniscono servizi ai ragazzi sotto i 18 anni sono state invitate a connettersi ad un sistema "anti-dipendenza" gestito dalla National Press and Publication Administration.Questa misura è stata presa per proteggere i giovani da contenuti inappropriati, ha detto Douyin in un comunicato stampa.Secondo le notizie, ByteDance ha anche lanciato una nuova versione orientata ai giovani su Douyin, soprannominata Xiao Qu Xing o 'Little Fun Star', che attraverso il suo algoritmo, promuove e dà la priorità a video più educativi e permette agli utenti di apprezzare le clip ma non di caricarne di proprie.Per assicurarsi che i nuovi limiti vengano applicati, Douyin sta chiedendo ai genitori di registrare i loro figli con il loro vero nome e la loro età.Il nuovo regolamento è stato introdotto in un momento in cui Pechino continua a condurre campagne per reprimere l'influenza della tecnologia sui giovani in Cina, tenendo anche sotto controllo i reati informatici e la dipendenza tecnologica.Nell'imporre un limite simile al tempo di gioco dei videogiochi e servizi di intrattenimento digitali per i bambini, il governo cinese ha detto che i giovani sono "ancora nella fase di sviluppo fisico e mentale" dove il loro "autocontrollo è relativamente debole", e come tale, limitare i videogiochi li incoraggerà a "partecipare attivamente all'esercizio fisico, alla pratica sociale e a varie attività ricreative vivaci, sane e benefiche".

Zecca Comunista E se non ci pensano I genitori ci pensa lo stato. Spero che un giorno tutti piccoli Cinesi chiameranno a Xi "papa" 0

