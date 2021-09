https://it.sputniknews.com/20210920/la-bellezza-ci-salvera-lartista-veneto-dario-gambarin-omaggia-dostoevskij---foto-12976519.html

"La bellezza ci salverà": l'artista veneto Dario Gambarin omaggia Dostoevskij - Foto

Dario Gambarin, autore di opere in "Land Art", in precedenza aveva mostrato il suo talento artistico con lavori a temi ecologici e a personalità di spicco tra... 20.09.2021, Sputnik Italia

L'artista veneto Dario Gambarin ha deliziato il pubblico con un'altra opera di "Land Art" in omaggio a Fedor Dostoevskij in occasione dell'anniversario della nascita dello scrittore russo, avvenuta duecento anni fa, nel 1821: “Beauty will save us”, ovvero la "Bellezza ci salverà", il titolo del nuovo lavoro artistico di Gambarin.Il ritratto dello scrittore è stato raffigurato su un terreno di grano di 25mila metri quadrati; per realizzare l'opera Gambarin si è servito di un trattore aratro ed erpice rotante, senza tracciare alcun modello, usando la sola forza dell'immaginazione.Dario Gambarin, autore di opere in "Land Art", in precedenza aveva mostrato il suo talento artistico con lavori su temi ecologici e d'attualità e su personalità di spicco tra cui Papa Francesco, Greta Thunberg, Leonardo da Vinci, Dante Alighieri, il presidente americano Joe Biden, Ludwig van Beethoven, il capo di Stato russo Vladimir Putin e persino il leader nordcoreano Kim Jong-un.

Zecca Comunista ........ STUPEFACENTE!!!....... Nella questa vita di menzogne e di fake news capita un momento di follia quando ti chiedi se tutto questo è giusto. Ma poi ti volti e ti rendi conto di essere circondato da pura arte che guardi, senti e respiri... Per una come me è davvero un cibo per l'anima di cui nei ultimi tempi l'umanita' ha tanto bisogno. 1

russia

