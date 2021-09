https://it.sputniknews.com/20210920/il-green-pass-diventera-obbligatorio-anche-per-deputati-e-senatori-12975281.html

Il green pass diventerà obbligatorio anche per deputati e senatori

Il green pass diventerà obbligatorio anche per deputati e senatori

Presidente Fico: “Sarà obbligatorio anche in Parlamento‘’. 20.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-20T15:27+0200

2021-09-20T15:27+0200

2021-09-20T15:59+0200

mario draghi

consiglio di ministri

decreto legge

coronavirus in italia

green pass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/724/67/7246704_0:318:2326:1626_1920x0_80_0_0_5fba20cedb8a159ec14263f190c6cc22.jpg

Arrivata la scorsa settimana la decisione di estendere a tutti, anche ai nostri rappresentanti al Governo, l'obbligo del green pass, non solo per alcune attività, ma anche per l'ingresso a Palazzo Madama e a Montecitorio. Non solo per tutti i cittadini che lavorano nel settore pubblico quindi, e in quello privato, il green pass sarà obbligatorio anche per i nostri rappresentanti, dalle più alte cariche fino ai consiglieri regionali. Il progressivo estendere della certificazione sui luoghi di lavoro e la sua mancata previsione per le attività parlamentari, aveva suscitato molte polemiche nelle ultime settimane. Le nuove norme, che entreranno a pieno regime il 15 ottobre, interesseranno anche il mondo del volontariato e quanti ne fanno parte. A ciò bisogna aggiungere che affinché si vedano i risultati del decreto in tal senso, si dovrà aspettare che il Parlamento adegui i propri regolamenti interni, vigendo il principio dell'autodichia degli organi costituzionali. In particolare si dovranno esprimere sia per la Camera che per il Senato, il Consiglio di Presidenza e la Conferenza dei capigruppo. Prima dell'approvazione dell'ultimo decreto, il green pass veniva richiesto solo per l'accesso alla mensa e ad altri posti comuni, eccettuati l'Aula e le Commissioni. Ora la trasformazione in tal senso si fa completa. Ma c'è anche chi dice no al green passAnche il noto deputato della Lega Claudio Borghi si schiera contro la certificazione e annuncia ricorso alla Corte Costituzionale. In un tweet ha dichiarato di sperare ''che l'obbligo di green pass venisse esteso al Parlamento così mi avrebbe dato la possibilità di chiedere una pronuncia in merito alla Corte Costituzionale a difesa del lavoro di tutti. Adesso che pure la Consulta è ‘intimata' risponderà direttamente". In precedenza il titolare della Farnesina Luigi Di Maio è intervenuto con un post su Facebook per commentare la situazione politica interna sullo sfondo dell'estensione del green pass, criticando chi cerca di fare strumentalizzazioni sul green pass e sulla vaccinazione anti-Covid.

https://it.sputniknews.com/20210919/una-fiumana-umana-alla-manifestazione-contro-il-green-pass-a-milano---foto-video-12965930.html

FRANCO Perchè fino adesso per lorsignori non era obbligatorio? mecojoni! 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mario draghi, consiglio di ministri, decreto legge, coronavirus in italia, green pass