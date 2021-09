https://it.sputniknews.com/20210920/green-pass-il-vaticano-mette-lobbligo-per-chi-accede-al-suo-territorio-12978498.html

Green pass, il Vaticano mette l’obbligo per chi accede al suo territorio

Anche accedere nella Città Stato del Vaticano richiederà l’esibizione del green pass, è quanto previsto da una ordinanza del Presidente della Pontificia... 20.09.2021, Sputnik Italia

Non si faranno eccezioni, tutti dovranno esibire il green pass: residenti, personale interno ed esterno, personale di ditte appaltatrici e i visitatori e pellegrini che vorranno entrare nei Musei Vaticani o nella Basilica o in altri luoghi del Vaticano.Non si applica alle funzioni religioseChi partecipa alle messe non dovrà esibire il green pass e sarà quindi esentato dalla procedura di verifica, stabilisce ancora il Vaticano.Restano tuttavia in vigore per le funzioni religiose le regole di distanziamento, la mascherina obbligatoria e le norme sull’igienizzazione delle mani.In precedenza oggi è stato confermato che il green pass diventerà obbligatorio anche per i deputati e senatori.

