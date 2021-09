https://it.sputniknews.com/20210920/figliuolo-sul-vaccino-covid-19-nessuno-vi-sta-obbligando-informatevi-12974953.html

“A chi è diffidente sul vaccino, dico: informatevi, nessuno vuole obbligare”, lo ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo, Commissario all’emergenza sanitaria e alla campagna vaccinale, visitando l’hub vaccinale di Villorba in provincia di Treviso come riporta l’Adnkornos.A seguito dell’estensione dell’obbligo del green pass ai dipendenti pubblici e ai lavoratori del settore privato che oggi è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale e che sarà attivo dal 15 ottobre prossimo, il generale afferma che si è assistito ad un “incremento delle prenotazioni di vaccino, vedremo se questo trend si consolida”.E poi il generale Figliuolo confida di avere suoi “amici che fanno una rampa di scale e hanno il fiatone” per gli effetti del virus sul loro stato di salute.Stato della campagna vaccinaleSempre più basso il numero di somministrazioni giornaliere crollato a 127.757 dopo le 500 mila somministrazioni al giorno raggiunte nei mesi scorsi.Va detto, però, che sono state somministrate 82,4 milioni di dosi e che sono 44,2 milioni i cittadini over 12 anni con almeno una dose, 40,9 milioni quelli che hanno concluso il ciclo vaccinale. Questi ultimi rappresentano il 75,91% della popolazione in età vaccinabile.

