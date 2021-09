https://it.sputniknews.com/20210920/elon-musk-trolla-biden-per-aver-trascurato-la-prima-missione-spaziale-civile-della-storia-12980422.html

Elon Musk "trolla" Biden per aver trascurato la prima missione spaziale civile della storia

Elon Musk "trolla" Biden per aver trascurato la prima missione spaziale civile della storia

La nave Crew Dragon di SpaceX, con il primo equipaggio interamente civile, è tornata sulla Terra. Tuttavia, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden non ha... 20.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-20T18:10+0200

2021-09-20T18:10+0200

2021-09-20T18:10+0200

spazio

elon musk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/12926146_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_32090f317e6edf70d2637daddeaa3cd7.jpg

Uno dei follower di Twitter ha chiesto all'eccentrico CEO di SpaceX perché Biden "non ha dato il giusto riconoscimento ai quattro nuovi astronauti americani che hanno contribuito a raccogliere centinaia di milioni di dollari per [l'ospedale per il cancro dei bambini] di St. Jude".La missione in questione è partita il 16 settembre da Cape Canaveral, in Florida, con un razzo vettore Falcon 9 che ha messo in orbita la navicella spaziale Crew Dragon.La missione di beneficenza, soprannominata Inspiration4, aveva lo scopo di raccogliere 200 milioni di dollari per il St. Jude Children's Cancer Hospital. L'imprenditore Jared Isaacman, il ricercatore Sian Proctor, il medico Hayley Arceneaux e il veterano dell'aeronautica statunitense Christopher Sembroski, hanno trascorso tre giorni in orbita e sono atterrati con successo nell'Oceano Atlantico, al largo della costa della Florida.La NASA e persino società rivali come Blue Origin, Lockheed Martin e Boeing si sono congratulate con Musk per il successo della missione. SpaceX prevede di trasportare molti civili sulla ISS in futuro.

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

spazio, elon musk