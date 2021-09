https://it.sputniknews.com/20210920/elezioni-parlamentari-in-russia-i-risultati-definitivi-saranno-annunciati-venerdi-12978349.html

Elezioni parlamentari in Russia: i risultati definitivi saranno annunciati venerdì

Elezioni parlamentari in Russia: i risultati definitivi saranno annunciati venerdì

I risultati definitivi del voto alle elezioni per la Duma (camera bassa del Parlamento russo) saranno annunciati venerdì, ha affermato la direttrice della... 20.09.2021

Secondo lei, l'affluenza è stata del 51,68%. In precedenza la Commissione Elettorale Centrale aveva pubblicato i risultati parziali col 99% dei seggi scrutinati. Russia Unita è in testa con il 49,82% dei voti, il Partito Comunista della Federazione Russa segue col 19%, i liberal-democratici (LDPR, destra) sono al terzo posto con il 7,49%. Inoltre la barriera del 5% è stata superata dai partiti "Russia Giusta - Per la Verità" (7,42%) e "Persone Nuove" (5,35%). Inoltre Russia Unita mantiene la leadership in 199 circoscrizioni uninominali. Il Partito Comunista è riuscito a stare davanti in nove distretti, "Russia Giusta - Per la Verità" in otto. I liberal-democratici, "Rodina", "Piattaforma civile" e il Partito della Crescita sono riusciti a mandare alla Duma un loro candidato dai collegi uninominali. Tra gli indipendenti, cinque candidati sono in testa. La Duma viene eletta per cinque anni secondo un sistema misto: 225 deputati col sistema proporzionale, ed altri 225 nei collegi uninominali a turno unico.

