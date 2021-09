https://it.sputniknews.com/20210920/consigliere-scientifico-di-figliuolo-contro-il-tampone-per-ottenere-il-green-pass-12983079.html

Consigliere scientifico di Figliuolo contro il tampone per ottenere il green pass

Consigliere scientifico di Figliuolo contro il tampone per ottenere il green pass

"I tamponi non sono sicuri al cento per cento: possono essere negativi la mattina e positivi la sera" per il professor Guido Rasi. 20.09.2021, Sputnik Italia

Intervenendo a Otto e Mezzo su La7, la trasmissione condotta da Lilli Gruber, Guido Rasi, il consigliere scientifico del commissario straordinario per l'emergenza Covid Paolo Figliuolo, ha sostenuto che il green pass dovrebbe essere rilasciato solo alle persone che si vaccinano, escludendo chi invece lo ottiene mediante il tampone.Rasi ha poi rilevato che "l'Italia è sempre stata tra le migliori in Europa su questo fronte ma il numero di morti per milione di abitanti è ancora uno dei più alti al mondo, per cui dobbiamo intervenire sulla circolazione del virus".Rasi ha poi preso atto che col passare del tempo l'efficacia del vaccino cala, tuttavia la protezione non è compromessa, salvo alcune categorie.In precedenza, sul tema della rivaccinazione, il virologo Fabrizio Pregliasco aveva sostenuto l'utilità ed efficacia della terza dose per i fragili.Secondo gli ultimi dati ufficiali, ad oggi nel Paese 41.076.003 persone, pari al 76,05% della popolazione over 12, hanno completato il ciclo vaccinale, mentre le dosi somministrate sono state 82.520.145.

