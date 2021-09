https://it.sputniknews.com/20210920/colpo-alle-piazze-di-spaccio-di-catania-stroncati-tre-gruppi-che-smerciavano-droga-12973177.html

Colpo alle piazze di spaccio di Catania, stroncati tre gruppi che smerciavano droga

Colpo alle piazze di spaccio di Catania, stroncati tre gruppi che smerciavano droga

A Catania una ampia investigazione condotta dai carabinieri ha portato ad una operazione antidroga che ha spazzato via contemporaneamente tre piazze di... 20.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-20T09:48+0200

2021-09-20T09:48+0200

2021-09-20T09:48+0200

catania

droga

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/16/9817480_0:175:2048:1326_1920x0_80_0_0_717c903a99e0567400906a1947dee374.jpg

Ben venti le persone arrestate in una sola operazione che è stata condotta dalla Direzione distrettuale antimafia locale e che ha fatto ulteriore luce sul giro di cocaina, crack, e marijuana nel rione San Cristoforo di Catania.L’aspetto più triste della vicenda è lo strategico coinvolgimento nello spaccio di droga di bambini di 10 anni che non sono punibili dalla legge e che allo stesso tempo vengono allevati sin dalla tenera età a delinquere.I bambini facevano da cassieri e indicavano anche dove i clienti dovevano ritirare la droga pagata.Durante le fasi di perquisizione i carabinieri hanno trovato un libro contabile delle piazze di spaccio. In esso venivano annotati rigorosamente i guadagni provenienti dall’attività illecita e il quantitativo di droga venduto quotidianamente.I carabinieri hanno scoperto anche due tentate estorsioni da parte del clan mafioso locale diretto da Maurizio Zuccaro, ai danni di una farmacia e di una concessionaria di autovetture.In un altro caso l’estorsione scoperta è andata a buon fine con il metodo classico “del cavallo di ritorno” ai danni del proprietario di un’autovettura che gli era stata rubata.

catania

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

catania, droga