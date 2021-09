https://it.sputniknews.com/20210920/brescia-stalking-e-botte-a-coetanea-arrestato-gruppo-15enni-12975931.html

Brescia: stalking e botte a coetanea, arrestato gruppo 15enni

Il caso a Brescia. Indagate a vario titolo per percosse, lesioni e atti persecutori 20.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-20T14:32+0200

I Carabinieri del Comando Provinciale di Brescia hanno dato esecuzione questa mattina ad una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale per i minorenni, su richiesta della Procura per i minorenni della città lombarda, nei confronti di un gruppo di alcune ragazze di poco superiori i quindici anni di età. Dovranno rispondere tra l'altro, dei reati di percosse, lesioni e atti persecutori a danno di una loro coetanea. Il tutto era nato con una brutale aggressione alla vittima, nei pressi di un parco cittadino, il San Polo, ad aprile scorso. La vittima era finita al centro delle attenzioni del gruppo per l'aver frequentato l'ex fidanzato di una di esse, divenendo così da tempo mira delle loro attenzioni sui social, palesate con varie minacce e ripetute molestie. Il gruppo responsabile di tali attenzioni aveva anche provveduto a riprendere le proprie gesta, come spesso accade, condividendo sui profili instagram e whatsapp i video tra gli amici. Ad inchiodare le ragazzine, che si sono macchiate del reato di stalking e bullismo, sono stati proprio i loro profili social. Una verrà affidata ad una comunità, le altre lasciate in affido ai propri genitori, con il divieto di uscire di casa se non per i dovuti contatti con l’ufficio dei servizi sociali minorili e la frequenza scolastica.

Zecca Comunista Tutte ste faccende e sono tantissime di cui non si parla sono il frutto di intossicazione da media e social. Io non so precisamente quando è partita sta intossicazione in Italia ma suppongo non dopo del tempo quando I genitori di queste ragazze erano adolescenti. E quindi che ci possiamo aspettare. La riprogramazione delle generazioni richiede il tempo. Nel tanto io "scaricherei" ogni responsabilita' ai genitori, dalla nascita' fino alla maggiore eta'......... Ci scommetterei che le ragazzine sono state vaccinate (cio'e rientranno in quelli famosi giovani che hanno dato l' esempio ai 50enni) per poter essere "libere*. 0

Sputnik Italia

Sputnik Italia

