Bottiglia in mare con messaggio trovata dopo 37 anni, ma era un esperimento

Alle Hawaii una bambina di 9 anni non avrà creduto ai suoi occhi quando avrà visto la bottiglia incagliata nella sabbia sulla sua spiaggia preferita. Conteneva un messaggio e possiamo solo immaginare il suo stupore, la meraviglia e anche infondo la gioia di un tale ritrovamento.Aperta la bottiglia con i suo familiari, però, nessuna mappa di un tesoro da scoprire in chissà quale sperduta isola misteriosa, piuttosto un messaggio lontano nel tempo e datato 1984 che giungeva dal Giappone. Qui in quell’anno una classe della Choshi High School rilasciò in mare ben 450 bottiglie di vetro con una ripetizione del rilascio nel 1985 con ulteriori 300 bottiglie.Ed il messaggio della scolaresca era molto semplice, se trovate questa bottiglia siete pregati di restituircela perché fa parte di un esperimento scolastico.Ed a quanto pare anche almeno in parte riuscito, poiché questa è la 51 esima bottiglia che viene riconsegnata alla scuola che si trova nel Giappone occidentale.Una cosa è certa, se lasciare 750 bottiglie in mare con un messaggio ha permesso di ritrovarne da qualche altra parte del mondo soltanto 51, che speranze avrà la nostra unica bottiglia di essere ritrovata da qualcuno?Forse è il caso di non gettare in mare bottiglie, ed eviteremo di alimentare le isole di rifiuti collocate ormai qua e là nei mari di tutto il mondo. Alcune sono grandi quanto una intera nazione delle dimensioni della Francia.

