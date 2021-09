https://it.sputniknews.com/20210920/anche-la-nord-corea-critica-laukus-atto-pericoloso-che-alimenta-la-corsa-agli-armamenti-12976212.html

Anche la Nord Corea critica l'Aukus: "Atto pericoloso" che alimenta la corsa agli armamenti

Anche la Nord Corea critica l'Aukus: "Atto pericoloso" che alimenta la corsa agli armamenti

La Corea del Nord considera "pericolosa" la decisione americana di fornire all'Australia sottomarini nucleari in base al patto di sicurezza Aukus, poiché viola... 20.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-20T14:54+0200

2021-09-20T14:54+0200

2021-09-20T14:54+0200

usa

sicurezza

corea del nord

australia

geopolitica

regno unito

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/12920650_0:145:2000:1270_1920x0_80_0_0_2596da6c9858001c55bf25d9749fd636.jpg

"Gli Stati Uniti hanno recentemente concluso la partnership di sicurezza trilaterale con Gran Bretagna e Australia e hanno deciso di trasferire la tecnologia di costruzione di un sottomarino nucleare in Australia. Si tratta di atti estremamente indesiderabili e pericolosi che sconvolgeranno l'equilibrio strategico nella regione Asia-Pacifico e innescano un effetto domino di corsa alle armi nucleari", ha detto il funzionario nordcoreano.Il rappresentante nordcoreano ha aggiunto che "è abbastanza naturale che i Paesi della regione, inclusa la Cina, abbiano condannato queste azioni come irresponsabili", affermando che l'accordo sui sottomarini nucleari sta "distruggendo la pace e la stabilità della regione e il sistema internazionale di non proliferazione nucleare".Il funzionario ha affermato che la situazione attuale ha mostrato ancora una volta che il contesto della sicurezza internazionale è in costante cambiamento e mette in evidenza che la Corea del Nord non dovrebbe mai smettere di "rafforzare le capacità di difesa nazionale".Mercoledì scorso Australia, Regno Unito e Stati Uniti hanno annunciato una partnership per la difesa denominata Aukus, che consente all'Australia di acquisire sottomarini a propulsione nucleare dai due partner. Dopo che mercoledì è stato firmato il patto di sicurezza di Aukus, diversi Paesi, tra cui Russia e Cina, hanno espresso le loro preoccupazioni sulla partnership e hanno chiesto il rispetto del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari.L'accordo non è piaciuto nemmeno in Occidente, in particolare in Francia, per la perdita di una commessa militare. Nel contesto delle relazioni peggiorati con gli Usa, Parigi ha paventato ripercussioni sulla nuova concezione della Nato.

https://it.sputniknews.com/20210918/aukus-indigesto-la-francia-esorta-la-ue-a-rafforzare-lautonomia-strategica-12957813.html

usa

corea del nord

australia

regno unito

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, sicurezza, corea del nord, australia, geopolitica, regno unito, difesa