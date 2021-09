https://it.sputniknews.com/20210920/amministrative-torino-damilano-stop-campagna-per-lieve-malore-riprendera-domani-12973702.html

Amministrative Torino, Damilano stop campagna per lieve malore. Riprenderà domani

Il candidato sindaco di Torino, Paolo Damilano, si è sentito lievemente male e per questo motivo i medici gli hanno consigliato una giornata di riposo nella... 20.09.2021, Sputnik Italia

Tutti gli impegni previsti per la giornata di lunedì 20 settembre sono stati quindi cancellati. Lo staff del candidato sindaco ha emesso un comunicato nel quale si scusa per “il disagio arrecato”, lo riporta il Corriere di Torino.Il candidato sindaco è intensamente impegnato in questi ultimi giorni di campagna elettorale per promuovere la sua candidatura. Numerosi gli incontri con imprenditori, cittadini, partecipazioni ad eventi in molti contesti.Secondo le fonti Damilano si sarebbe sentito male tutta la scorsa notte e si sarebbe alzato con febbre. Da qui la decisione di uno stop alla campagna per 24 ore consigliata dai medici, anche perché con febbre non si può andare da nessuna parte secondo le regole Covid-19, bastano infatti 37,5 °C di temperatura corporea.In via precauzionale Damilano si sottoporrà anche a tampone per la verifica del Covid-19. Una misura dovuta data la situazione e il suo continuo contatto con molte persone in questi giorni di campagna elettorale.Stefano Lo Russo, candidato sindaco del centrosinistra gli ha fatto gli auguri di pronta guarigione.A Torino come nel resto d’Italia le amministrative sono previste per il 3 e 4 ottobre.

