https://it.sputniknews.com/20210919/vice-capo-di-stato-maggiore-usa-la-russia-possiede-unincredibile-potenza-militare-12956683.html

Vice capo di Stato Maggiore Usa: la Russia possiede "un'incredibile potenza militare"

Vice capo di Stato Maggiore Usa: la Russia possiede "un'incredibile potenza militare"

La Russia ora ha "un incredibile potenza militare", dopo aver trasformato il suo esercito negli ultimi vent'anni, ha affermato il vice capo di Stato Maggiore... 19.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-19T07:41+0200

2021-09-19T07:41+0200

2021-09-19T07:41+0200

russia

usa

sicurezza

armi

esercito russo

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/765/49/7654972_0:129:3181:1918_1920x0_80_0_0_22283d3451c9692f042def623f01e62f.jpg

"La Russia ha un esercito incredibilmente potente", ha detto Hyten ad un podcast del Consiglio Atlantico.Hyten ha osservato che la Russia non ha nascosto la sua determinazione a modernizzare completamente le sue forze strategiche nucleari, spaziali e cibernetiche, ciononostante i leader statunitensi non vi hanno prestato attenzione e la strategia di sicurezza nazionale del 2010 del presidente Barack Obama non menzionava la Russia come potenziale rivale futuro o avversario alla pari.La Russia e la Cina ora hanno lanciato agli Stati Uniti e alle loro forze armate una sfida strategica che non avevano mai conosciuto prima nel corso della storia: non uno, ma due avversari alla pari in contemporanea, ha affermato Hyten.Mosca e Pechino hanno inoltre dimostrato di star sviluppando le proprie capacità strategiche più moderne, come le armi ipersoniche russe e il nuovo missile balistico intercontinentale cinese.

Don Camillo Nulla potrà la Russia quando la confinante Cina sarà assetata di risorse naturali e la invaderà. Poi dal versante ovest ha la NATO, una potenza superiore alla Russia. 9

Dragunov Non perdi occasione per dimostrare di non capire un cazzo e di essere un demente...te non sai distinguere dove hai la bocca e dove hai il buco del culo...e molto spesso fai confusione. D'altronde sei un vaccinaro, da coglioni così mica si può pretendere chissà cosa 8

9

russia

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, usa, sicurezza, armi, esercito russo, difesa