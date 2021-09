https://it.sputniknews.com/20210919/usa-capo-dei-national-institutes-of-health-prevede-espansione-dei-richiami-vaccinali-per-covid-12970735.html

Usa, capo dei National Institutes of Health prevede espansione dei richiami vaccinali per Covid

Il direttore dei National Institutes of Health (NIH) statunitensi Francis Collins ha affermato che sarebbe sorpreso se le autorità non prendessero una... 19.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-19T19:28+0200

usa

vaccino

coronavirus nel mondo

Venerdì, un gruppo di esperti della FDA, l'autorità di regolamentazione dei medicinali, ha raccomandato la terza dose di richiamo del vaccino Pfizer solo per le persone con età superiore a 65 anni o ad alto rischio di decorso grave della malattia. Una previsione simile è stata data dal capo infettivologo americano Anthony Fauci. In un'intervista con la CNN, ha suggerito che la posizione dell'autorità regolatrice dei farmaci potrebbe "evolversi" man mano che i dati si accumulano nelle prossime settimane o mesi.

marco paradigma

Pfizer e Moderna NON sono vaccini, per cui NON si può parlare di "richiami", ma solo di "integrazioni di dosaggio" per recuperare la caduta di efficacia del preparato medicale nel tempo (pochi mesi, contro gli anni dei richiami dei vaccini veri e propri). In sostanza questi preparati non sono in grado di "accendere" una memoria immunologica, ma solo di fornire uno scudo all'occorrenza. Devastando il corpo ospite con la loro presenza, ovvero bloccando la produzione di anticorpi diversi e costringendolo a usare lo strumento secondario delle tempeste citochiniche e della produzione di macrofagi (globuli bianchi alti, ovvero infezione grave).

