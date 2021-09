https://it.sputniknews.com/20210919/una-fiumana-umana-alla-manifestazione-contro-il-green-pass-a-milano---foto-video-12965930.html

Una fiumana umana alla manifestazione contro il green pass a Milano - Foto, Video

Una fiumana umana alla manifestazione contro il green pass a Milano - Foto, Video

Manifestazione anti-green pass a Milano

2021-09-19T13:42+0200

Per il nono sabato consecutivo continua il braccio di ferro tra governo e quei cittadini italiani che non sono disposti ad accettare di sottomettersi all’inoculazione del vaccino per poter, in cambio, condurre una vita normale.L’ulteriore svolta stabilita dal Decreto Legge approvato dal Consiglio dei ministri il 16 settembre che di fatto colpisce indistintamente tutti i lavoratori: “niente green pass - niente accesso al posto di lavoro” quindi niente stipendio, non fa altro che gettare altra benzina sul fuoco infiammando gli animi, ed esasperando una situazione di crisi e di insofferenza già provata da mesi di restrizioni e chiusure.I manifestanti per l’assembramento del corteo, come al solito, si sono dati appuntamento verso le ore 18.00 in Piazza Fontana nonostante i provvedimenti disposti il giorno 16 settembre, dal questore di Milano Giuseppe Petronzi di divieto del corteo e di svolgimento della protesta solo in forma statica in Piazza Sempione all’Arco della Pace.Il corteo giunto quindi al capolinea del suo itinerario ha cominciato una protesta statica, per diradarsi poi, pian piano, col passare del tempo. Contro i media e la RAI sono stati scanditi slogan, come pure, più di una volta, i poliziotti antisommossa sono stati esortati, invano, dai manifestanti a togliersi il casco e a passare dalla loro parte.L’opinione dei manifestantiFischietti, trombe, tamburi, clacson, coperchi di pentole hanno costantemente accompagnato il corteo che di volta in volta intonava vari slogan, come: “Libertà libertà!”, “Traditori! Traditori!” indirizzati al governo e ai sindacati, oppure “Milano non si piega!”, “Noi siamo il popolo!”, “Draghi! Draghi! Vaff……”, “Speranza vai via sei tu la pandemia!”, con gli studenti che dal canto loro scandivano: “Libera libera università”.Tra i numerosi cartelloni e manifesti innalzati non sono mancati quelli che indicavano un parallelo tra le disposizioni governative al green pass con il regime nazista e la persecuzione degli ebrei.Percepibile, la più totale eterogeneità dei manifestanti: uomini, donne, persone anziane, giovani, anche famiglie con al seguito i bambini. Danilo Amici compositore e artista, che si definisce una “libera creatura senziente”, continua e ammonisce: “Sono qua perché penso che l’arte, l’occhio critico della società dovrebbe comunque criticare tutto ciò che sta avvenendo, perché non è libertario ma è una visione totalitaria del mondo. Molti artisti non lo stanno facendo. Gli artisti dovrebbero invece, rappresentare la sentinella della democrazia. L’arte ha sempre criticato il potere, un esempio è il teatro dell’arte, anche il giullare in passato era l’unico che poteva criticare il sovrano al punto che a volte il sovrano ne decretava la morte. Ma ora nessuno sta facendo questo, per tal ragione ho pensato di scendere col popolo, anch’io faccio parte del popolo, sono italiano, le mie radici sono qua, perché è giusto che mi opponga a tutto ciò che ritengo una follia creata da sociopatici”.Stridente il contrasto in corso Sempione, una delle vie della movida milanese, di due differenti umanità: da una parte chi protestava convinto di agire per il bene collettivo, e dall’altra, considerando l’ora serale, chi se ne stava tranquillamente seduto per un aperitivo o per la cena divertito o semplicemente indifferente a ciò che stava succedendo.L'opinione dell'autore può non coincidere con la posizione della redazione.

msan.mr Non pensi il Potere piramidato, di poter ignorare questa voce di libertà e verità, che sempre più alta si leva in tutta Europa e in molte altre parti del resto del mondo! 2

pipino qulli se ne infischiano....fino a quando non si arriva che non escono piu' dalla porta di casa o che anche polizia e carabinieri e esercito si ribellano contro queste demenzialita' si puo' stare tranquilli che green pass e vaccinazioni obbligatorie non si toccano....sono essenziali per il proseguio della dittatura...siamo alla fame....e eloro si preparano a prevenire ribellioni di massa....e troppa gente ha in mente la nuova forma dei fanali delle autovettura in uscita.....😰 😢 😥 🤤 😭😰 😢 😥 🤤 😭😰 😢 😥 🤤 😭😰 😢 😥 🤤 😭😰 😢 😥 🤤 😭oltre che gli incentivi carotina per comprarle....tutto il resto per moltissima gente e' solo aria fritta....😰 😢 😥 🤤 😭😰 😢 😥 🤤 😭😰 😢 😥 🤤 😭 1

