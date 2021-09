https://it.sputniknews.com/20210919/sostenuto-da-tutti-e-trombato-col-voto-segreto-il-desiderio-di-di-battista-per-draghi-al-quirinale-12971348.html

Sostenuto da tutti e trombato col voto segreto: il desiderio di Di Battista per Draghi al Quirinale

E' tornato a parlare a Controcorrente' su Rete 4, che andrà in onda stasera, Alessandro Di Battista, uno dei volti più noti e tra i più duri del Movimento Cinque Stelle, da cui se ne è andato per la fiducia e il sostegno accordato a Palazzo Chigi a Mario Draghi. L'attuale premier è indicato da molti come il probabile successore di Mattarella al Quirinale, visto che il premier, pur coi dei distinguo, è apprezzato dal grosso delle forze politiche, dal Pd fino alla Lega di Salvini. I primi mesi di governo non hanno fatto cambiare idea a Di Battista, che anzi si augura che Draghi non ce la faccia ad essere eletto al Colle.Di Battista ha espresso la sua opinione sul green pass e sull'obbligo vaccinale, temi caldi della maggioranza e dell'opinione pubblica, specie dopo il nuovo decreto varato dal Governo che a partire dal 15 ottobre renderà obbligatoria la certificazione verde per poter lavorare.Sempre sul green pass arriva a dire che può essere utilizzato come "arma di distrazione di massa" dalla politica per deviare dalle vere riforme che servono al Paese.In precedenza Luigi Di Maio, titolare della Farnesina e una volta compagno di tante battaglie con Di Battista all'interno del Movimento, ha dichiarato che chi strumentalizza col green pass "fa solo propaganda".

