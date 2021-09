https://it.sputniknews.com/20210919/principe-harry-rivela-cosa-gli-ha-detto-il-nonno-filippo-prima-del-viaggio-militare-in-afghanistan-12967606.html

Il principe Harry ha rivelato una cosa, cioè che suo nonno, il principe Filippo, gli ha detto prima del suo tour militare in Afghanistan di non morire nel paese devastato dalla guerra.Parlando dalla California, il Duca del Sussex ha detto durante lo speciale della BBC che suo nonno era "impassibilmente lui"."Prima che io andassi in Afghanistan mi disse molto concretamente: 'Assicurati di tornare vivo'", ha riferito Harry, secondo i frammenti pubblicati online del documentario di prossima divulgazione.Durante la sua carriera militare, il principe Harry è stato schierato due volte in Afghanistan, nel 2007 e poi nel 2012. I leader talebani* hanno rivelato che durante il suo secondo tour avevano progettato di "sbarazzarsi" del reale: "uccidendolo o rapendolo".Il principe Harry è tornato sano e salvo dalla sua missione di 20 settimane nel 2013 e si è congedato dall'esercito due anni dopo.Ha perso tutti i suoi titoli militari quest'anno, dopo aver abbandonato il suo alto ruolo reale nel marzo 2020 e essersi trasferito in California con sua moglie Meghan.In aprile, Harry è tornato nel Regno Unito per il funerale del principe Filippo, ma subito dopo la sepoltura è tornato dalla moglie Meghan che era incinta, e dal figlio Archie.Il duca del Sussex ha preso parte al documentario insieme al fratello, il principe William e al padre, il principe Carlo. Ma i reali britannici hanno chiaramente filmato le loro parti separatamente."Lui ha creato la scena in modo che tu potessi condividere tutto quello che volevi condividere, ma lui non avrebbe mai sondato", si sente dire a Harry nel documentario.Né sua moglie Meghan né la regina appariranno nel documentario, che dovrebbe uscire mercoledì.*Organizzazione terroristica vietata in Russia e altri Paesi

