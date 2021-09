https://it.sputniknews.com/20210919/pfizer-richiama-tutti-i-lotti-del-suo-farmaco-antifumo-per-la-presenza-di-agenti-cancerogeni-12967155.html

Pfizer richiama tutti i lotti del suo farmaco antifumo per la presenza di agenti cancerogeni

Pfizer richiama tutti i lotti del suo farmaco antifumo per la presenza di agenti cancerogeni

La casa farmaceutica Pfizer ha ritirato dalla vendita tutti i lotti del suo farmaco antifumo Chantix, commercializzato in Europa come Champix, dopo aver... 19.09.2021, Sputnik Italia

Pfizer ha interrotto la fornitura del suo farmaco sotto forma di compresse di vareniclina da 0,5 mg e 1 mg a giugno, e ha richiamato dalla vendita diversi lotti del prodotto dal mercato. La società ha motivato la decisione facendo appello a motivi precauzionali, e in attesa di ulteriori prove.La sostanza chimica in questione appartiene al gruppo delle nitrosammine, ma l'azienda ha assicurato che il rischio di sviluppare il cancro nei pazienti che assumono questo farmaco non è immediato. Allo stesso tempo, non esclude che l'uso prolungato di questo farmaco possa aumentare le possibilità che ciò accada sul lungo termine.La Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha raccomandato che coloro che assumono Chantix come prescritto continuino a utilizzarlo fino a quando il loro farmacista non lo sostituisce o il loro medico di famiglia non prescrive un altro trattamento.Chantix è stato approvato dalla FDA nel maggio 2006 come farmaco per aiutare i maggiori di 18 anni a combattere il fumo. In genere, i pazienti lo assumono per un periodo che va tra le 12 e le 24 settimane.Il 1° gennaio 2020, il sistema sanitario nazionale spagnolo ha incluso Champix, che si stima sia efficace al 40%, nell'elenco dei farmaci finanziati con fondi pubblici.

