Per Di Maio chi strumentalizza col green pass "fa solo propaganda"

Il titolare della Farnesina Luigi Di Maio è intervenuto con un post su Facebook per commentare la situazione politica interna sullo sfondo dell'estensione del green pass, che a partire dal prossimo 15 ottobre sarà obbligatorio avere per poter accedere ai luoghi di lavoro. Proprio l'estensione della certificazione verde nel mondo del lavoro ha ridato slancio alla campagna vaccinale, ha ricordato Di Maio, che non ha perso l'occasione per elogiare il "senso di responsabilità" degli italiani.Poi il ministro degli Esteri ha criticato chi cerca di fare strumentalizzazioni sul green pass e sulla vaccinazione anti-Covid.In Italia, secondo gli ultimi dati, 40.916.433 persone hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 75,76 % della popolazione over 12, mentre le dosi somministrate sono state complessivamente 82.278.770.

