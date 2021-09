https://it.sputniknews.com/20210919/parigi-avverte-crisi-con-usa-per-alleanza-aukus-avra-ripercussioni-su-nuova-concezione-nato--12966730.html

Parigi avverte: crisi con Usa per alleanza Aukus avrà ripercussioni su nuova concezione Nato

Parigi avverte: crisi con Usa per alleanza Aukus avrà ripercussioni su nuova concezione Nato

La Francia discuterà la nuova concezione strategica della Nato tenendo conto della crisi nelle sue relazioni con gli Stati Uniti, che hanno formato una nuova... 19.09.2021, Sputnik Italia

Venerdì scorso per la prima volta nella storia Parigi ha richiamato i suoi ambasciatori da Washington e Canberra dopo aver scoperto che l'Australia ha rinunciato ad un contratto di difesa da 66 miliardi di dollari con la Francia per ottenere sottomarini a propulsione nucleare nell'ambito della partnership trilaterale con il Regno Unito e gli Stati Uniti (Aukus).Il ministro degli Esteri francese ha precedentemente descritto il fatto che l'Australia tenga la Francia all'oscuro della sua decisione di rompere l'accordo sui sottomarini come una "violazione di fiducia" e una "pugnalata alle spalle". In base al contratto, firmato nel 2016, la Francia avrebbe dovuto fornire all'Australia 12 sottomarini da combattimento diesel della classe Barracuda. La portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Emily Horne, ha affermato che l'amministrazione statunitense è in stretto contatto con le autorità francesi per risolvere le divergenze dopo che l'ambasciatore francese è stato richiamato da Washington. Il prossimo vertice della Nato si svolgerà a Madrid nel 2022.

