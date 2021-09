https://it.sputniknews.com/20210919/obbligo-di-green-pass-e-nuove-regole-per-lavoratori-spingono-la-vaccinazione-boom-di-prenotazioni-12967759.html

Obbligo di green pass e nuove regole per lavoratori spingono la vaccinazione: boom di prenotazioni

La certificazione verde estesa nel mondo del lavoro, dal pubblico al privato a partire dal prossimo 15 ottobre, e le nuove regole a cui saranno soggetti i dipendenti per poter lavorare, che prevedono multe salate fino da 600€ fino a 1.500€ e la sospensione dello stipendio senza il green pass dal momento che i lavoratori sono considerati "assenti ingiustificati", sembrano convincere gli indecisi e scettici e trascina la campagna vaccinale contro il Covid, con boom di prenotazioni, ha rilevato il commissario straordinario all'emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo.Tuttavia Figliuolo osservato che per capire questa tendenza è consolidata bisogna aspettare i dati dei prossimi giorni.Proprio per agevolare l'accesso ai luoghi di lavoro, per cui serve esibire il green pass, dal 15 ottobre la certificazione verde si otterrà subito dopo la prima dose, non dopo 15 giorni dalla somministrazione, come avviene ora.In Italia, secondo gli ultimi dati, 40.979.328 persone hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 75,87% della popolazione over 12, mentre le dosi somministrate sono state complessivamente 82.377.937.

Zecca Comunista "Il boom delle prenotazioni" è una frase che fa sempre di meno effetto. Ancora c'e' qualcuno che le notizie legge sui striscioni ma ormai quelli sono stati fregati per primi. Certo c'e' una cifra irisoria che cedera pero' la maggior parte aspettera' il giorno 14. E fino il giorno 14 ci sono altri 25 lunghi giorni. 0

aurora.17 Ah bhe, se l'ha detto il sig.r generale allora. Ma del resto obbligando le persone a vaccinarsi con il "sotterfugio", dato che devono mantenersi lavorando, va da se che ci possa essere un aumento delle richieste di vaccinazione. 0

