Non mi vaccinerò, preferisco morire di Covid-19: basta ricatti - consigliera comunale

Lei è Ilaria Brunelli, una consigliera comunale della maggioranza di centrodestra a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. 19.09.2021, Sputnik Italia

coronavirus in italia

green pass

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/07/10230435_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_967c6cd2aab40baf4f59396459827c22.jpg

Le parole della consigliera non sono solo contro il vaccino, in un post su Facebook lei scrive:“Preferisco morire di COVID che lasciarvi calpestare i diritti della società in cui vorrei vivere”, e non è tutto, perché subito dopo aggiunge:“Ve lo dico col sorriso di chi non ha paura di morire per un Diritto: VOI SIETE PERICOLOSI”.La conversione della consigliera BrunelliLa Consigliera di Bassano del Grappa, scrive che mesi fa valutava di vaccinarsi, ma “l'aggressività e la coercizione che adottate (sempre rivolta al governo, ndr) sono così ABNORMI che ho deciso che NON MI VACCINERÒ PER NULLA AL MONDO”.La vita alternativa del non vaccinatoPoi la consigliera Brunelli spiega anche come trascorrerà il suo tempo, al tempo del green pass.In precedenza il segretario del Pd Enrico Letta aveva affermato che l'uso esteso del green pass "può evitare obbligo vaccinale".

Россия щедрая душа Appoggio e rispetto le idee della Sig.ra Brunelli!!! 2

Dragunov Infatti tu esisti proprio per confermare questa teoria 2

2021

