New York Times svela i dettagli dall'assassinio del fisico nucleare iraniano Mohsen Fakhrizadeh

Secondo quanto riportato dal giornale statunitense, il Mossad ha usato una "mitragliatrice robotica" per assassinare il fisico iraniano Mohsen Fakhrizadeh. 19.09.2021, Sputnik Italia

L'intelligence israeliana ha ucciso il fisico nucleare iraniano Mohsen Fakhrizadeh con una mitragliatrice robotica ad alta tecnologia. Lo scrive il New York Times. Secondo il giornale, il dispositivo, in grado di sparare fino a 600 colpi al minuto, era dotato di intelligenza artificiale e telecamere multiple. Veniva controllato via satellite. Poiché il robot, insieme alla mitragliatrice belga FN MAG, pesava circa una tonnellata, il Mossad è stato costretto a portarlo in Iran smontato e assemblarlo sul posto. Il sistema è stato collocato nel retro di un camioncino imbottito di esplosivo per nascondere tutte le prove dopo l'omicidio. Tuttavia non è stato possibile concretizzare completamente questo piano: l'esplosione ha solo danneggiato il dispositivo e non lo ha distrutto. Pertanto, come notato dal giornale, ha contribuito a confermare la versione di Teheran secondo cui l'omicidio è stato compiuto con un'arma telecomandata.Il 27 novembre 2020 il viceministro della Difesa iraniano, il fisico nucleare Mohsen Fakhrizadeh, è ​​stato ucciso in un attentato nei pressi di Teheran: è rimasto gravemente ferito ed è morto in ospedale. Oltre alla vittima Fakhrizadeh e alle sue guardie del corpo non c'era nessuno sul luogo dell'attentato. Lo scienziato guidava il dipartimento di ricerca e innovazione presso il ministero della Difesa, di cui era viceministro. Le autorità iraniane avevano accusato Israele dell'accaduto, nonché il movimento ribelle "Organizzazione dei mujaheddin del popolo iraniano", promettendo di rispondere all'omicidio. Alcuni funzionari iraniani hanno inoltre puntato il dito contro Stati Uniti e Arabia Saudita per il coinvolgimento nell'assassinio ed hanno riferito dell'arresto di individui coinvolti nell'attentato.

